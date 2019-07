Casos de mujeres con anemia en edad fértil habría aumentado un 50%

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN, 2015) presentados por el Instituto Nacional de Salud (INS), 15 de cada 100 mujeres entre los 13 y 49 años de edad son anémicas, el doble comparada con la información de la ENSIN 2010.

Las prevalencias más altas están a mayor edad y aumentan si la mujer pertenece a una etnia. En mujeres indígenas se encontró que 28 de cada 100 (28,4%) y en afrodescendientes 24 de cada cien (24,5%) son anémicas.

En cuanto a las regiones, las prevalencias más altas de anemia estaban en las mujeres pertenecientes a la quinta parte más pobre de la población (19,4%) y en las ubicadas en las regiones Orinoquía - Amazonia (21,5%) y Atlántica (19,5).

Situación que para Martha Ospina directora del Instituto Nacional de Salud, podría constituir un problema de salud pública, “pues se crea un círculo anémico, que se inicia con las mujeres en embarazo que no proporcionan suficiente hierro a los niños que dependen de ellas hasta los 6 y 11 meses, luego no reciben alimentación complementaria de Zinc, Vitamina A o Hierro y finalmente llegan a los cinco años con amplios cuadros de anemia que no les permite un desarrollo 100% saludable”.

El estudio concluye que la malnutrición o la desnutrición oculta es considerada un riesgo presente en toda la población colombiana y aunque un porcentaje importante de personas no tiene problemas de seguridad alimentaria, sí tiene una inadecuada ingesta de éstos nutrientes vitales que genera retraso de crecimiento, afecta el desarrollo mental, la capacidad inmunitaria, condiciona la producción intelectual y el desarrollo de la población.