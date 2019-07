Expertos respaldan preocupaciones de Perry expresadas en columna del Tiempo

Luego que, en su columna de El Tiempo, este domingo el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, manifestara que el Gobierno juga con candela al maquillar las cuentas fiscales para ocultar la dura realidad y afirmara que, si sigue por ese camino, en lugar de afrontar los problemas, dejaría sin recursos para la infraestructura pública que se necesitan y pondría en peligro la calificación de riesgo del país, Caracol Radio, consultó con expertos.

El economista y director ejecutivo de Cedetrabajo, Mario Valencia, se mostró de acuerdo con Perry, con las preocupaciones que tiene sobre la política fiscal que presentó el Gobierno hace unas semanas.

“Primero porque las proyecciones con las que trabaja el Gobierno son falsas, precios de petróleo que ni siquiera la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos está proyectando, un crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, que no ha tenido Colombia en los últimos 20 años y un aumento de las exportaciones no tradicionales que no se sabe de dónde van a salir, lo que hacen es inflar una situación que es la que el doctor Perry, denuncia que están maquillando la política fiscal para que entre otras cosas, justificar la venta de activos que son valiosas para el país”, afirmó Valencia.

En opinión del exministro, el primer acto de la que él llamó la “tragicomedia contable”, a la que se asiste en el marco fiscal de mediano plazo, allí el Gobierno anuncia que venderá activos públicos por una suma equivalente al 0.6 % del PIB en el año 2019 y siguiente, y contabilizará los recursos procedentes de estas ventas como ingresos corrientes para reducir el déficit y cumplir con la regla fiscal.

En su columna sobre este tema afirma que Fedesarrollo, Anif y Portafolio, ya advirtieron conque ello se violaría las normas contables del Fondo Monetario, según las cuales las ventas de activos constituyen una forma de financiar el déficit y no reducirlo. Y se incumpliría la regla fiscal, pues esta exige que el déficit “estructural”, se reduzca gradualmente hasta el 1% del PIB y las ventas de activos, no son ingresos estructurales, porque una vez vendidos no se pueden volver a vender.

Sobre ese punto el profesor universitario y experto en operaciones financieras, José Miguel Santamaría, dijo que la Columna es buena porque muestra unas realidades que son innegables y se mostró de acuerdo con lo que sucederá con la venta de activos.

“Uno no puede vender activos para cubrir un déficit porque el problema es que este va a continuar por muchos años y no se va a tener el próximo año el mismo activo para vender, y esa es una realidad”, afirmó el experto.

Manifestó Santamaría que el déficit es grande y dijo que la lamentablemente la Ley de Financiamiento no pasó a cubrir los 14 billones de pesos de déficit que existían y el Gobierno está buscando de donde sacarlo.

Explicó, que el hecho de vender activos entre compañías del mismo Gobierno, es un absurdo porque es pasar la plata de un bolsillo a otro, pero tan poco genera el tema.

Finalmente, el profesor universitario y experto en operaciones financieras, José Miguel Santamaría, manifestó que lo que le faltó a Perry, es decir, cuáles fueron las condiciones en que este Gobierno recibió la economía.