Comisión de Paz planteó a ONU preocupaciones por implementación de acuerdos

En una reunión privada se reunieron los miembros de la Comisión de Paz del Senado con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de poner sobre la mesa sus preocupaciones frente a la implementación de los acuerdos de paz.

El asesinato de líderes sociales, de excombatientes de la Farc y el presupuesto para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz fueron algunos de los principales temas.

“En la reunión con el Consejo de Seguridad se oyeron todas las voces, las que creemos que hacen mucho por hacer, las que exigimos más garantías para la vida de los líderes sociales, para el ejercicio de la democracia; los que creemos que está todo por hacer en materia de desarrollo rural, reforma política; los que pensamos que la reincorporación avanza” aseguró Roy Barreras del partido de la U.

Así mismo, los congresistas celebraron que el Gobierno haya prorrogado la presencia de la ONU en Colombia.

“Celebramos esta decisión del Gobierno, pero sabemos que eso no va a hacer suficiente y por eso queremos que la Misión este el tiempo que se requiera para consolidar la paz en Colombia”, manifestó Iván Cepeda del polo democrático.

El senador del partido Farc, Pablo Catatumbo, añadió: “Es muy grato haber escuchado de parte del embajador de los Estados Unidos que su país respalda no solo el proceso sino la Jurisdicción Especial para la Paz. Tomaron nota de las inquietudes acerca de la persecución sistemática a los excombatientes y manifestaron que evidentemente es un problema que preocupa al Consejo de Seguridad”.

Por su parte, la Senadora Paloma Valencia de Centro Democrático reiteró su inconformidad con el proceso de los excombatientes que no han respondido ante la justicia. “Si la gente del Sí insiste en que no puede haber ninguna modificación, seguirán construyendo instituciones que no representan a la totalidad de los colombianos. Nosotros hemos cedido, ellos no", puntualizó.