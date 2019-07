Santrich debe presentarse en la JEP el 29 de julio

Jesús Santrich está vinculado al caso 001 denominado como “Retención ilegal de personas por parte de las Farc”, conocido como secuestros.

Su primera cita fue el 12 de marzo, cuando aún estaba en la cárcel la Picota, ese día manifestó que hasta la fecha no ha podido leer los informes del caso de secuestros, según su defensa porque la Fiscalía no autorizó el ingreso de equipos especializados que permitan la lectura y audio de los informes y esto no ha sido posible.

La Sala de Reconocimiento le solicitó a la Fiscalía esta autorización ya que el compareciente padece de una discapacidad visual. La lectura de los informes es un elemento esencial del debido proceso, así como la asesoría con el equipo defensor. La Fiscalía no se ha pronunciado frente a este requerimiento.

La versión voluntaria se pospuso para el pasado 22 de mayo, pero ante los problemas judiciales y de salud se canceló esa diligencia.

Ahora la Sala de Reconocimiento de la JEP, lo cita de nuevo para el 29 de julio. Allí Santrich tiene que entregar su testimonio sobre secuestros, de no presentarse le abrirían un incidente de verificación de cumplimiento.

