Sambueza: "La oferta de Junior llegó tarde, ya había acordado con Santa Fe"

Fabian Sambueza, volante argentino que se convertirá en nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe, dialogó con El VBAR de Caracol Radio, donde habló de su llegada al cuadro 'Cardenal y de los hechos que lo motivaron a salir del cuadro barranquillero.

"Todo salió bien, faltan algunas detalles. Por ahora va todo bien y esperando. Falta el detalle más importante que es firmar el contrato", aseguró el jugador de 30 años, que este miércoles firmaría su contrato con el club, el cual sería a un año.

Sobre su salida del Junior, comentó "Hubo algunas cosas que no me gustaron, algunos detalles que no fueron muy claros desde el arranque, por eso tomé la decisión de salir. No se trato de un tema económico ni de tiempo. Para mí era importante tener palabra".

Y agregó que su salida se dio debido a una conversación tarde de parte de los directivos: "Estoy muy agradecido con todos, los muchachos y el técnico. Querían que me quedara. Pero uno tiene que hacer las cosas en su debido tiempo. Yo espere hasta último momento y la oferta llegó muy tarde, yo ya había dado mi palabra a Santa Fe".

Finalmente, sobre su paso al cuadro capitalino comentó: "Santa Fe es un lindo desafío a nivel personal, quiero aportarle al equipo para borrar esa imagen del último semestre"