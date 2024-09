“Todos somos colombianos, ya no puede seguir esta guerra”: herido en atentado del ELN

Un atentado terrorista perpetrado por el ELN sacudió al batallón ubicado en Puerto Jordán, Arauca, dejando un saldo de tres militares fallecidos y 28 más heridos. Entre los afectados se encuentra el teniente Andrés Cruz, quien compartió en exclusiva con Caracol Radio un relato detallado de los angustiosos momentos que vivieron mediante el ataque.

El teniente Cruz, explicó que en el momento del ataque él y su unidad estaban terminando una serie de ejercicios de polígono: “Nos encontrábamos en un ejercicio de polígono. Habíamos culminado la actividad y la unidad se disponía a realizar el aseo de armamento al término del ejercicio”, relató.

En ese momento, el teniente y su compañero, a quienes se refiere cariñosamente como “mi curso”, se preparaban para asistir a una reunión de seguridad, sin imaginar que se enfrentarían a uno de los ataques más duros de su carrera militar.

“Escuchamos una detonación que nos alertó de inmediato. Nos preguntábamos de dónde provenía, y justo cuando intentábamos localizar la fuente del ruido, comenzaron los disparos. En ese momento, uno de los artefactos explosivos cayó muy cerca de nosotros”, narró Cruz, recordando el caos que se desató en esos instantes. “Intenté cubrirme la cara, pero una de las esquirlas me impactó en el brazo. Afortunadamente, no me dio en la cara, lo cual hubiera sido mucho peor”.

A pesar del dolor y la confusión, Cruz y su equipo rápidamente se reorganizaron para asegurar el perímetro y atender a los heridos. “El desconcierto era total. No sabíamos si habría más ataques. Algunos trataban de asistir a sus compañeros más afectados, mientras otros se posicionaban en los puntos estratégicos de reacción”, detalló el teniente.

En ese instante, cada militar tuvo que asumir su responsabilidad en medio de la adversidad. “A pesar del caos, cada uno verificó la tarea que le correspondía. El personal que resultó más gravemente afectado fue llevado al dispensario militar”, explicó.

Este ataque dejó profundas cicatrices, no solo físicas, sino emocionales, entre los soldados que sobrevivieron. El teniente Andrés Cruz hizo un llamado a la paz y al fin de los enfrentamientos entre colombianos.

“Todos somos colombianos, somos gente del pueblo. Nosotros, como Ejército, estamos para velar por la Constitución y la ley, no para hacerle daño a nadie. Ya no puede seguir esta guerra en la que caen colombianos”, dijo.

En cuanto a las acciones que seguirán tras este atentado, Cruz prefirió no entrar en detalles sobre estrategias militares o decisiones políticas, señalando que eso corresponde a las altas esferas del mando. “Eso ya es un tema estratégico. Los principales asesores son nuestros comandantes y nosotros seguimos sus directrices”, expresó con firmeza.

El atentado no solo cobró la vida de dos soldados, sino que también dejó varios heridos, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales, tanto en Arauca como en Bogotá y Yopal.