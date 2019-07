Por exigir visa, hijos de venezolanos serían invisibles para el Estado

Ante la Corte Constitucional varias organizaciones, incluida Dejusticia, le están pidiendo a la Corte Constitucional que aclare los requisitos para que un bebé nacido en Colombia, pero de padres venezolanos, pueda obtener la nacionalidad colombiana. Esto porque consideran que la Registraduría está haciendo una exigencia que realmente no establece la ley.

La interpretación se estaría haciendo sobre el artículo 93 de la Constitución que establece que los extranjeros que tengan hijos en Colombia pueden acceder a la nacionalidad si sus padres están domiciliados, lo que implicaría tener una vivienda física y el ánimo de permanecer en el país, pero para la Registraduría eso implicaría tener una visa.

“Es inconstitucional porque no hay ninguna ley, ni la Constitución lo establece así y ni en la Ley 43 del 1993, que regula este tema, se establece que se requiera una visa. Entonces esta interpretación inconstitucional les está negando la nacionalidad a los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos en situación irregular, incluso también a los que tienen PEP, que es el permiso que les permite estar durante dos años”, explicó la abogada Lucía Ramírez de Dejusticia.

Consideran las organizaciones, entre las que también están la Comisión Nacional de Juristas, Colombia Diversa, Papaz, el Servicio Jesuita a Refugiados, que por consiguiente se le está vulnerando los derechos a los niños y niñas, por ejemplo, el de tener nacionalidad y además se le estaría discriminando por el estado migratorio de los padres.

Ramírez, señala que están en riesgo de apatridia, porque no pueden conseguir la nacionalidad venezolana dado a la crisis del vecino país y tampoco lo podrían hacerlo acá, por lo que el riesgo es que se vuelvan invisibles para el Estado.

“Y esto qué implica: después de que nacen solo pueden recibir atención médica por un año, porque así lo establece la normatividad colombiana, pero después de ese año solo los atenderían en urgencias. Podrían ingresar a la escuela pero mientras no se cambien las normas migratorias, no tendrían un documento de identificación que los identifique como tal, no podrían graduarse, no tendrían derecho al voto”, explica Ramírez.

Por ello, las organizaciones le están pidiendo a la Corte Constitucional que aclare el tema, apropósito de dos casos que revisa sobre la negación de la nacionalidad y sobre los que se pronunciará próximamente.

“Van a ser invisibles para el Estado, entonces vamos a tener una generación de niños que no va a poder acceder a los servicios básicos que tendría cualquier otro niño que nace en el territorio solo por el hecho de que sus padres tienen un estatus migratorio distinto”, agrega Ramírez.

El pedido también lo están haciendo la Universidad de los Andes, Corporación Opción Legal, Centro de Derechos Reproductivos y el Colectivo ‘José Alvear Restrepo’.