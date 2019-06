Queiroz: "La verdadera Copa América comienza ahora"

El técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, se mostró bastante satisfecho luego de la victoria del combinado nacional 1-0 frente a Paraguay, elogió el trabajo de sus dirigidos y advirtió que partir de esta instancia "comienza la verdadera Copa América".

"La verdadera Copa América comienza ahora... estaremos muy atentos a los rivales que sean posibles y para Colombia en cinco días será la primera final. Nos toca estar por el lado del cuadro donde están todos los favoritos, menos Brasil", explicó el entrenador de nacionalidad portuguesa.

Al respecto agregó: ""De Uruguay no hay mucho que decir, es el equipo que más veces ha ganado la Copa. Óscar Tabárez es uno de los técnicos que más admiro y Chile tiene grandes jugadores".

"Sabemos que el del viernes es una final adelantada, ese partido podría ser la final de la Copa América", concluyó sobre el tema.

Puntaje perfecto: Colombia venció a Paraguay

Entretanto, destacó el trabajo de sus dirigidos, de quien dijo, tendrá una "bonita" tarea y un "dolor" de cabeza para conformar su once inicial el próximo viernes.

"Todos los jugadores estaban listos para jugar, hoy salimos con la certeza de que tenemos 22 jugadores listos para actuar" y anexó: "Si tienes un sueño y quieres salir campeón, debes tener un grupo de jugadores donde todos estén listos para actuar".

Queiroz también se refirió con dureza al VAR, del cual cuestionó su metodología y sugirió que se deben tener en cuenta la opinión de los técnicos a la hora de aplicarlo.

"Siempre he apoyado la llegada de la tecnología al fútbol, pero no estoy de acuerdo con la metodología del VAR. Parar el juego por 6, 7 u 8 minutos no es bueno para el fútbol. Pienso que hay que cambiar algo", comentó.

Y al respecto agregó: "el VAR es un niño que está empezando a caminar, pero los niños escuchan a la gente que lo puede educar, pienso que el VAR podría escuchar a los entrenadores".

Colombia enfrentará en el estadio Arena de Corinthians el próximo viernes al equipo que termine segundo del Grupo C, ya sea Chile, Uruguay e incluso Japón.