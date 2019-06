Garantía no extradición solo es para las FARC, así se negoció en la Habana

La extradición de un exmiembro del ejército acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz, abrió un debate sobre el tratamiento de los militares y agentes del Estado que están acogidos a esta justicia y que no tienen acceso a la garantía de no extradición.

Pero tanto en las negociaciones de los acuerdos de paz en la Habana como en los actos legislativos y la Ley Estatutaria de la JEP en su artículo 149 dice que la garantía de no extradición se aplicará únicamente a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo de paz.

Lo que pasa es que esa figura de garantía de no extradición se está confundiendo con la Extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está consignado en el artículo 153 de esta ley estatutaria, porque dice que No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad.

Pero como quien decide los temas de extradición es la Corte Suprema de Justicia, esta puede suspender en el tiempo la solicitud de extradición, hasta que esa persona termine de aportar verdad ante la justicia colombiana, una vez pase esto, puede avalar la extradición.