Alexis García: "Millonarios no nos sobrepasó, nos peloteó"

Alexis García, técnico del Deportivo Pasto, aseguró en la rueda de prensa posterior al juego en que su equipo cayó derrotado 1-0 ante Millonarios en Bogotá, por la cuarta fecha del Grupo A de la Liga Águila, que el conjunto azul no fue superior al suyo, sino que se dedicó a "pelotearlo" a lo largo del juego.

"Millonarios no nos sobrepasó, nos peloteó y la hizo perfecta, impuso su juego de tirar la pelota, chocar y tomar rebotes. A nosotros nos faltó manejo... El partido se volvió de ida y vuelta, de faltas, de mucho choque, de rebotes, lo habíamos podido superar en Ipiales y hoy no pudimos sobreponernos a eso", comentó el entrenador chocoano tras ser interrogado por la superioridad de su rival.

García agregó: "aquí no hay nadie clasificado, Millonarios sacó una ventaja, a través del año ha sido el mejor con ese juego y hay que respetar al rival".

Millonarios venció al Deportivo Pasto y quedó a un paso de la final

Entretanto, se refirió a la situación del argentino Mariano Vásquez, quien había sido anunciado como inicialista en el cuadro nariñense y a última hora fue al banco por Ray Vanegas. “Mariano Vásquez me dice en el camerino que no está al 100 %. Me manifiesta que le da temor jugar el partido. Es la primera vez que me pasa eso en el fútbol”.

Deportivo Pasto es segundo del Grupo A con 7 puntos y en la próxima fecha visitará en Cali al América; Millonarios lidera con 10 unidades.