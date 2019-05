The New York Times responde carta del gobierno de Colombia

El diario The New York Times respondió este jueves los cuestionamientos del canciller Carlos Hollmes Trujillo y el ministro de Defensa Guillermo Botero al artículo “Colombia Army’s New Kill Orders Send Chill Down Ranks”, que en el país se interpretó como un posible retorno de los llamados "falsos positivos".

"En ningún momento el artículo sugiere que el ejército colombiano ha emitido órdenes ilegales o inconstitucionales", señala uno de los apartes.

Esta es la respuesta del The New York Times.