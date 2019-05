Críticas a la convocatoria del gobierno por no incluir a la oposición

La cumbre de partidos políticos citada para este lunes por el presidente Iván Duque para llegar a un acuerdo nacional por la coyuntura que vive el país, ya está siendo criticada porque los partidos de oposición no habrían sido invitados.

La reunión se haría a las 11:30 de la mañana, pero antes el expresidente César Gaviria tendrá un encuentro con el presidente Iván Duque, el que el expresidente insistirá que no hay dudas sobre la extradición en la ley estatutaria de la JEP, pero que para evitar malentendidos se radicó el proyecto aclararatorio sobre los alcances.

Pero la presencia de los liberales en la denominada cumbre estaría conficionada a una pregunta pro colaboración, que explica el senador Luis Fernando Velazco.

“¿Si es un acuerdo nacional o solo es un acuerdo entre partidos tradicionales?, porque si es solo un acuerdo entre los partidos tradicionales, si es solo una edición del Frente Nacional creo que estamos yendo en contravía de la historia”, dijo el senador.

Insistió el congresista que si el acuerdo además es para revisar algo acordado en La Habana, el partido de la FARC debe estar presente porque fue un compromiso de Estado.

Sin embargo, por el momento, el encuentro de este lunes no incluiría a la oposición, al menos no está invitado el presidente del Partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, aunque no descarta que invitaran congresistas, pero por ejemplo el senador Antonio Sanguino, tampoco.

“Hasta el momento no hemos sido invitados y lo que queda claro es que el presidente Duque ha querido convocar a los partidos que él considera, hacen parte del establecimiento político tradicional. Todo parece indicar que lo que busca el presidente es una nueva versión excluyente del Frente Nacional”, señaló.

La situación es la misma por el lado de la FARC, pues dice el senador Carlos Antonio Lozada que no fueron invitados, aunque aclara que no pretenden que se les invite, pero sí que el presidente se reúna con ellos.

“Un acuerdo nacional sin la participación de las Fuerzas Alternativas, de oposición, obviamente no es un acuerdo nacional (...). Nosotros estamos solicitándole al presidente que nos atienda en reunión porque como firmantes como parte, consideramos que hay hechos muy graves en este momento del país que ameritan que se nos escuche”.

La reunión será para hablar de la JEP, apropósito de todo lo que pasó con Jésus Santrich, y de las objeciones a la ley estatutaria de esa jurisdicción que revisa la Corte constitucional.