Un estudio asegura que Leonardo Da Vinci tuvo lesión del nervio ulnar

Un estudio publicado en una revista médica británica sostiene que Leonardo Da Vinci tuvo la mano derecha paralizada hacia el fin de su vida, lo que terminó con su carrera artística, a causa de una lesión nerviosa.

En el estudio publicado el viernes en el Journal of the Royal Society of Medecine, el cirujano Davide Lazzeri y el neurólogo Carlo Rossi, que ejercen ambos en Italia, atribuyen esta discapacidad a una lesión nerviosa (parálisis ulnar o cubital).

Esto impedía a Leonardo Da Vinci, que este año se conmemoran los 500 años de su muerte, utilizar su mano derecha, aunque pudo seguir enseñando y dibujando con la mano izquierda.

Esta hipótesis difiere de la que se adelanta generalmente que sostiene que esta minusvalía se debió a las consecuencias de un accidente cerebrovascular. Otras hipótesis evocan la enfermedad de Dupuytren, que provoca una contracción de los dedos y una deformación de la mano.

Ambos médicos llegaron a esta conclusión estudiando el retrato de Leonardo Da Vinci atribuido al artista lombardo del siglo XVI Giovanni Ambrogio Figino.

Esta obra muestra a Da Vinci con el brazo derecho envuelto por su ropa, como si fuera una bufanda, de donde sólo sale la mano derecha con los dedos contraídos y dirigidos hacia arriba.

Para Lazzeri, citado en un resumen del estudio, "en vez de mostrar un puño cerrado, típico de una espasticidad muscular consecutiva a un accidente cerebrovascular, este retrato sugiere un diagnóstico alternativo, como ser una parálisis cubital".

Esta parálisis del nervio cubital sería la consecuencia de un síncope que habría provocado un traumatismo en la parte superior de su brazo derecho, adelanta el médico especializado en cirurgía reparadora y estética.

Para los dos médicos su minusvalía manual no estuvo acompañada por problemas cognitivos, ni otros problemas motores, los que debilita la tesis de un accidente cerebrovascular.

Según Lazzeri, "ello podría explicar, por lo tanto, porqué dejó muchas obras sin terminar, entre ellas la Gioconda (o Mona Lisa), durante los últimos cinco años de carrera, tiempo en el que siguió enseñando y dibujando".

Otro estudio, efectuado por investigadores del Museo degli Uffizi de Florencia, y publicado hace un mes, confirmó que Leonardo Da Vinci fue capaz de escribir, dibujar y pintar con ambas manos, según un análisis de su obra más antigua.

