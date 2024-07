Dorival Júnior: “Solo el árbitro y el VAR no vieron penalti, Brasil resultó perjudicado”

Colombia le sacó un punto vital en la Copa América a Brasil, en el partido final de la fase de grupos. Con el primer lugar del cuadrangular D, la Selección dirigida por Néstor Lorenzo será rival de Panamá en cuartos de final, y evita a Uruguay en la siguiente ronda, quien tendrá que medirse con el pentacampeón del mundo.

Al finalizar el compromiso, el técnico de Brasil, Dorival Júnior, habló de sus sensaciones del partido, el penal que considera válido de Daniel Muñoz sobre Vinícius, y admitió que el equipo se encuentra en un bache futbolístico. A su vez, consideró que el equipo fue perjudicado por decisiones arbitrales del VAR y del juez central, Jesús Valenzuela.

“Hoy tuvimos muchas dificultades para sacar el balón, por culpa del rival, que hacía retomadas peligrosas delante de nuestra área. No había sido un hecho que nos preocupara, incluso considerando las opciones. Estas fluctuaciones se darán, es un equipo en formación, no lo podemos olvidar. En este partido tuvimos dificultades que no habíamos tenido, el nivel de Colombia es diferente, lleva 26 partidos invicto y eso tuvo un gran impacto”, expresó.

¿Fue penal o no?

En el primer tiempo ocurrió una jugada clave que tuvo la revisión del VAR, presidido por el argentino Mauro Vigliano, quien determinó que el quite de balón de Daniel Muñoz sobre Vinícius Jr. dentro del área, no era falta. Para el entrenador de Araraquara, São Paulo, la infracción existió, y fue explícito al declarar que Brasil fue afectado.

“En la jugada del penal sería 2-0, con el equipo que tenemos, independientemente de que las cosas no salgan como nos gustaría, sería diferente. Poco después conseguimos el empate. Para mí fue decisivo. En el estadio solo el árbitro y el equipo del VAR no vieron el penalti. Brasil resultó perjudicado, hay que ser realistas, el hecho ocurrió, no fue creado. Con un resultado mejorado, los movimientos del partido serían diferentes, Colombia tendría que exponerse más”, puntualizó.

Cabe recalcar que minutos antes, el VAR sancionó mal una jugada de gol de Colombia, que fue considerada como fuera de lugar. En la acción, los encargados de manejar la herramienta tecnológica tomaron como referencia a Jhon Córdoba, que no se involucró en la jugada, y no a Davinson Sánchez, quien fue el que marcó el gol del empate parcial.

A pensar en la siguiente ronda

Brasil ahora piensa en lo que será su enfrentamiento ante Uruguay, en los cuartos de final del torneo, partido en el que no podrá contar con Vinícius Júnior por acumulación de tarjetas amarillas. Con el partido de Colombia y Costa Rica como referencia, el entrenador de 62 años sabe que el próximo enfrentamiento será bastante complicado, sobre todo con el seleccionado comandado por Marcelo Bielsa.

“Las dificultades sucederán. El rival también nos respeta y sabe que si no jugamos al límite, superar a Brasil es difícil. Hoy no nos ganaron, ese es un dato importante. Tenemos calidad para salir de un momento así, de un partido disputado, para hacer un gran partido en unos días. Uruguay atraviesa un gran momento. Hoy destacan tres selecciones: Argentina, Uruguay y Colombia, además de Venezuela. Pero la selección brasileña es la selección brasileña. Se producirán algunas correcciones”, concluyó.