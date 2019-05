Piden aclarar al Consejo de Estado si se pierde curul que tenía Robledo

Uno de los demandantes de la elección de Ángela María Robledo como representante a la Cámara radicó una petición ante el Consejo de Estado pidiendo que se aclare un aspecto de la sentencia que emitió la Sección Quinta anulando las decisiones que le permitieron a la excandidata vicepresidencial ocupar una curul en el Congreso.

El demandante es Martín Cardona, y considera que en una de las órdenes que da la Corporación hay una “equivocación que al parecer se trata de un error involuntario” y estaría relacionado con la notificación que se le envía al presidente de la Cámara porque se le dice que nombre al que sigue en la lista para que se ocupe esa curul que ganó la oposición.

” Comuníquese esta decisión al presidente de la Cámara de Representantes para que proceda según lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución y 278 de la Ley 5ª de 1992”, dice el texto.

Dichas normas, dice, no se pueden aplicar porque en este caso se materializó la Reforma de Equilibrio de Poderes, que es la que permite que los segundos candidatos en las votaciones presidenciales lleguen al Congreso, así como la reglamentación que se hizo con el Estatuto de la Oposición. Es decir, en este caso particular no hay lista, ni nadie que le siga después de la representante Robledo porque fue un derecho que se ganó y es intransferible.

Sobre esto quiere que se pronuncie el alto tribunal para que así, “no permita suspicacias jurídicas que ahonden rencillas innecesarias con quienes no quedaron conformes con una decisión en la que primó la juridicidad y se impuso el Estado de Derecho”.

Fuentes del Consejo de Estado le señalaron a Caracol Radio que es el formato que se suele usar en procedimientos de este tipo, pero que es claro que en este caso nadie la puede reemplazar.