Cheché Hernández responde: ¿Le han ofrecido regresar al Deportivo Cali?

La actual situación del Deportivo Cali no parece mejorar, el conjunto dirigido por Hernán Torres no levanta cabeza. En sus últimos siete partidos, ha ganado uno, empatado, otro y perdido cinco. Un balance negativo para lo esperado por la institución, que en las últimas horas, habría dado un ultimátum a Torres por la escasez de buenos resultados.

En exclusiva con el BVAR de Caracol Radio, el reconocido Eugenio ‘Cheche’ Hernández, comentó sobre la difícil situación por la que atraviesa su ex club, el conjunto caleño ha tenido uno de los arranques de temporada más engorrosos y desalentadores de sus últimos años. El ex jugador añadió la mala gestión técnica que ha tenido el equipo y el manejo que los jugadores tienen dentro del equipo.

¿Quiere volver al Deportivo Cali?

“A mí no me han ofrecido el cali, siempre suceden estas cosas que cuando hay un cambio de técnico parece que por mi pasado bueno que tuve en la institución, mi nombre sale a flote, es una propuesta que siempre ha estado, pero hasta el momento no se ha podido cristalizar. Entonces hay momentos donde yo atiendo a la prensa, porque he estado siempre esperando poder regresar al deportivo cali, que es la institución que yo quiero”.

Un momento difícil para asumir en el cali

“Yo siempre he pensado que la situación difícil que se pueda presentar en el Cali, depende primero de la persona que llegue, segundo, el carácter, la semblanza y personalidad que tenga. Tercero que tenga una buena metodología de trabajo, cuarto que brinde confianza a los jugadores y quinto, que haya convencimiento de lo que se está siendo. El tiempo es corto, sí, pero la capacidad está, a mí no me da miedo llegar en estos momentos al deportivo cali. Pienso que es una situación particular, pero que será muy grata en cuanto a la recompensa, y no la económica, sino la recompensa de satisfacción con los hinchas del Cali”.

¿El problema es algo psicológico?

“En estos días hice un comentario a raíz de las declaraciones del profesor Torres en una rueda de prensa y generaron una inconformidad aquí en la ciudad de Cali. Cuando hablé que él manifestó qué no había encuéntralo al equipo, entonces yo opiné de ese tema y bueno, tiene que haber algo que está sucediendo en el equipo, que tiene que acontecer algo que el técnico se dé cuenta. Yo siempre he dicho que el técnico es la cabeza, el que está pendiente de su grupo de jugadores. El que tiene que saber diferenciar como llega cada jugador al entrenamiento y si nota alguna diferencia, entonces corregirla”.

Una radiografía de lo que sucede en el Deportivo Cali

“Pienso que Cali, indudablemente es una institución grande, tiene un gran prestigio en logros y conquistas de campeonatos nacionales. Dos subcampeonatos de Copa Libertadores y al mismo tiempo, en este preciso presente, genera por parte de los jugadores una incertidumbre y una desconfianza para jugar. Así lo percibo yo, no estoy involucrado con el grupo, pero percibo esa inseguridad”.