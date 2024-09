Habrá nueva reunión sobre la compra de tierras en la zona del parque de los nevados.

Armenia

El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Edgar Ancízar García, participó en una reunión convocada por la Consejera Presidencial para las Regiones en la Casa de Nariño en Bogotá, junto a representantes de corporaciones autónomas regionales y gobernaciones del país.

El tema principal fue la posible compra de tierras en áreas de páramos en especial en el Parque Nacional Natural de los Nevados para comunidades indígenas, propuesta por la Agencia Nacional de Tierras.

Durante la reunión, la Agencia Nacional de Tierras confirmó que tienen planeada la adquisición de predios. Sin embargo, la Consejera Presidencial expresó su preocupación, sugiriendo que las CAR deben acompañar este proceso para garantizar que las zonas de páramos continúen siendo áreas protegidas.

La propuesta de la consejera incluye la posibilidad de redirigir la compra de tierras hacia otras regiones del país, priorizando la conservación de los ecosistemas de páramo, esenciales para el equilibrio ambiental.

En Caracol Radio hablamos con el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Edgar Ancízar García y explicó “la reunión tuvo como fin darle a conocer a la Consejera para las Regiones la inquietud que se tiene con respecto a la decisión que ha tomado la Agenda Nacional de Tierras con la compra de unas tierras en la zona de páramo del parque de los nevados, en el momento se tiene identificado para el municipio de Villamaría en Caldas y el municipio de Santa Rosa en Risaralda, unas tierras que van a ser o que se tiene el propósito de que sean otorgadas a comunidades indígenas”

El funcionario de la autoridad ambiental expresó que las corporaciones de manera unánime con las gobernaciones planteamos nuestra preocupación al respecto considerando tutela que se tiene en este momento sobre el Parque de Los Nevados como sujeto de derechos, nos lleva a pensar que no es el momento, no es conveniente, no son los páramos las tierras óptimas para poderle entregar a comunidades que de alguna manera tienen que generar una productividad y es allí donde nos preocupa, que esta productividad sea a expensas de la sostenibilidad de los páramos”

Y agregó “entonces, pues la consejera de alguna manera convocando al Agencia Nacional de Tierra conoció las dos versiones y conoció la intención de la ANT y por eso consideró que era necesario tener más información al respecto y convocó una segunda reunión para el día 30 de septiembre con el fin de iniciar un proceso ante la ANT o mirar alternativas de tierras a nivel país que no deban ser o que no sean tan impactantes al momento de generar una productividad, está claro que los páramos no tienen esa posibilidad, no tienen esa condición y que debe ser protegidos de tal manera que las comunidades que allí permanecen, pues se les reconoce una condición, un antecedente y que sobre esa base se tiene que hacer unos procesos de restitución de cultivos, son los procesos de reconversión si es del caso.

El subdirector ambiental de la CRQ añadió “pero no iniciar procesos nuevos de productividad y, sobre todo, pues con comunidades que de alguna manera no están adaptadas a estas zonas, no, que no tienen las características de producción para estas zonas y que consideramos que el gobierno ahí tiene una postura errada con respecto a la posición de generar en estas tierras y unos sistemas productivos para comunidades indígenas.