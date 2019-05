Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre objeciones a la JEP /

El eterno debate de las objeciones a la JEP en el Senado tuvo su punto final. Este jueves estaba todo previsto para adelantar la segunda votación del informe minoritario que pedía rechazar las objeciones pero un acuerdo político de Cambio Radical, La U, el conservatismo y el liberalismo cambió todo el panorama político.

Ante la posibilidad de que no se lograran las mayorías para tomar alguna decisión y la incertidumbre jurídica sobre el número mágico para aprobar o improbar, estas bancadas decidieron retirarse del recinto para que por trámite legislativo no hubiera decisión alguna.

El presidente del Congreso Ernesto Macías puso en consideración el informe minoritario y quedó 30 votos por el Sí y 1 por el no. Después de esto se sometió a votación el informe mayoritario y el resultado fue de 29 por el Sí y 1 voto por el No.

“En virtud de lo anterior no hubo decisión de esta corporación y por eso la presidencia enviará el proyecto de ley y el informe de las objeciones a la Corte Constitucional”, dijo Ernesto Macías presidente del Senado.

Así las cosas aunque hay varias interpretaciones sobre que con la votación del martes ya las objeciones fueron rechazadas, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre este tema. Entre tanto el senador Roy Barreras contó que este acuerdo político era necesario para seguir adelante con otras iniciativas.

“Los cuatro partidos más grande hemos tomado la decisión de sacar de este pantano legislativo al país y tomar la decisión de que se vaya el expediente a la Corte Constitucional porque ya la decisión se tomó y se votó el martes con unas mayorías”, dijo Barreras.

El liberal Lidio García indicó que las bancadas del acuerdo además hacen un llamado para superar el debate de los del Sí y los del No porque esa polarización tiene cansados a los colombianos. “Tenemos que centrarnos en los debates sociales, en lo que le importa a la gente y solucionar los problemas del país para mejorar la calidad de vida”.

A su turno el senador Richard Aguilar indicó que as posturas de los partidos se mantienen de acuerdo a la votación que hubo el pasado martes pero este acuerdo es viable porque de lo contrario seguiría la eterna discusión. Es un acuerdo entre partidos donde solamente tenemos en el Senado 58 senadores que son la mayoría de centro y estamos preocupados por ese callejón sin salida, es un acuerdo para retomar la agenda legislativa que está paralizada. La Corte tendrá la última palabra”, dijo Aguilar.

El conservador Efraín Cepeda indicó que para esta colectividad las objeciones no se rechazaron ya que no tuvieron las mayorías y que por eso el acuerdo indica que las partes reconocen que no tuvieron los votos quienes estaban en contra o a favor de las objeciones.

“Lo que se logró fue un acuerdo sobre lo fundamental porque llevábamos cinco semanas en eternas discusiones que tenían fastidiados a los colombianos y a los senadores, esto solamente generó polarizaciones y la agenda social estaba represada y el Plan Nacional de Desarrollo estuvo en peligro”.

Así las cosas el expediente regresó a la Corte Constitucional y allí se conocerá la postura y decisión final sobre las objeciones a la JEP.