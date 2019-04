Jorge Luis Pinto: "El arbitraje en Colombia no está bien"

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, envió un mensaje a la Comisión Arbitral en la rueda de prensa posterior al juego en que su equipo se impuso 2-0 al Junior de Barranquilla, por la fecha 18 de la Liga Águila.

"Con mucho respeto le pido a la Comisión Arbitral que observen. Yo no volví a Colombia a polemizar", comenzó el santandereano y agregó: "El arbitraje no está bien, ya son muchos los partidos. La pérdida de tiempo en no la corrige nadie".

"Yo si le pido respetuosamente a la Comisión Arbitral que revisen las cosas, no están bien", concluyó Pinto.

Entretanto, se mostró inconforme con el sistema del sorteo para los cuadrangulares finales, donde su equipo, líder con 37 puntos, y el Deportes Tolima, segundo con 32, son los únicos clasificados.

“No estoy de acuerdo con el sorteo en cuadrangulares, podemos quedar los cuatro que son protagonistas, no hay justicia”, declaró al respecto.