Así puede averiguar si es uno de los nuevos beneficiarios de la Devolución del IVA

Recientemente, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) habilitó el pago extraordinario de los ciclos 4, 5 y 6 no cobrados en 2023 del programa Devolución de IVA. De acuerdo con la entidad, para este ciclo extraordinario 594.785 los hogares serán beneficiarios y tendrán plazo para reclamar las transferencias en puntos SuperGIROS antes del 19 de julio.

La compensación del IVA es uno de los programas del Gobierno que busca mitigar el impacto del cobro de impuestos en los hogares más pobres del país y generar mayor equidad del sistema tributario. Su objetivo principal es reducir el impacto que tiene el impuesto al valor agregado IVA en el consumo de bienes y servicios de la población pobre extrema y pobre beneficiaria.

Para el 2024, los beneficiarios recibirán pagos desde 90.000 pesos, en caso de solo tener un ciclo de pago pendiente, hasta 270.000 pesos, si acumularon tres ciclos. Como se mencionó anteriormente, el operador SuperGIROS y su red aliada, asignará las transferencias monetarias y notificará la disponibilidad de recursos a través de un mensaje de texto.

La entidad detalló que solo las personas que “no reclamaron los pagos de los ciclos 4, 5 y 6 de 2023, y que además no incurren en causales de no elegibilidad ni retiro, según el último proceso antifraudes realizado por la entidad” podrán participar de esta nueva jornada de pagos extraordinarios.

Vale destacar que esta será la última oportunidad para reclamar el pago de los ciclos correspondientes.

Para la vigencia 2024, el DPS recordó que son beneficiarios los hogares que según la información en el Sisbén y/o Registro Social de Hogares, pertenezcan a los siguientes grupos:

Hogares en pobreza extrema de acuerdo con su clasificación AO1, A02, A03, A04, A05 y los hogares indígenas.



Hogares en pobreza moderada de acuerdo con su clasificación en el siguiente orden: BO1, B02, B03, B04.

“Para pertenecer al programa no se requiere de inscripciones, la focalización se realiza utilizando la información del Sisbén IV y/o Registro Social de Hogares. Por lo tanto, es fundamental que los hogares mantengan actualizada su información en el municipio donde residen”, reiteró la entidad.

¿Cómo realizar la consulta de los nuevos beneficiarios?

Prosperidad Social actualizó el enlace de consulta con el fin de facilitar la navegación y proteger el acceso de los colombianos que son potenciales beneficiarios del programa, previniendo que caigan en posibles estafas.

Si quiere ingresar a la plataforma de forma segura y verificar si es beneficiario, siga estos pasos:

Diríjase al LINK haciendo clic aquí.

Una vez se encuentre en la página principal, en la parte izquierda encontrará un botón que dice ‘Hogares Beneficiarios’ al cual deberá ingresar.

al cual deberá ingresar. Lo siguiente que debe hacer es llenar los campos que solicitan con el número de documento y completando la verificación de ‘reCaptcha’.

Posteriormente, aparecerá la información confirmando si su hogar se encuentra o no registrado como potencial beneficiario del programa Devolución del IVA para el ciclo en curso.

Quienes no tengan posibilidad de obtener la información por un medio virtual, también pueden hacer consultas asistiendo a las alcaldías municipales. Por último, el DPS también advirtió a los beneficiarios no caer en fraudes, destacando que estos trámites no requieren de intermediarios y recalcando que tampoco tienen costo.