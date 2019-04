El futuro de ‘El Paisa’ puede cambiar si comparece voluntariamente

La Sala de Reconocimiento de Verdad decretó una orden de captura contra Hernán Darío Velázquez –que aclaró la magistrada Catalina Díaz solo deberá cumplirse hasta que el fallo esté en firme-, y también le quitó el apoyo económico al que tenía derecho por firmar el acuerdo de paz conocido como renta básica. Pero además de esto, estaría próximo a pagar entre 5 y 8 años de prisión, pero eso puede llegar a cambiar.

La JEP consideró que ‘El Paisa’ no cometió las penas máximas para ser expulsado porque no hay pruebas de ello, y eso implica que aún tiene oportunidad de reivindicarse.

“No está probado que él se rearmó, no está probado que él esté en la disidencia, no está probado que está delinquiendo. Los únicos elementos que existen sobre el tema son denuncias que están en las bases preliminares sobre amenazas. No consta en las investigaciones judiciales ante la Fiscalía ningún elemento que permita si quiera decir que hay indicios sobre el rearme, reincidencia o que esté delinquiendo en este momento”, dijo la magistrada Catalina Díaz.

¿Qué debe hacer para evitar la cárcel?

La Sala de Reconocimiento de Verdad es la encargada de recomendar a quién se le da o no las denominadas ‘penas propias’ que sí son restrictivas de la libertad pero no intramurales, y hasta el momento su concepto es que no las merece, pero el mismo puede modificarse si cumple lo explicado por la magistrada.

“En caso de que Velásquez Saldarriaga cumpla con las siguientes condiciones, la Sala podrá dar su decisión sobre la no elegibilidad de la sanción propia: primera condición, que se presente voluntariamente a la Sala de Reconocimiento de la JEP; segunda, realice actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad individual en el marco de los hechos y conductas priorizadas por la Sala y reconozca verdad plena detallada y exhaustiva”, dijo.

La tercera tiene que ver con un proyecto en favor de la reparación de las víctimas, “que sea considerado por la Sala satisfactorio para los derechos de las víctimas en función de las demandas específicas de verdad y reconocimiento que han formulado las víctimas”.

¿Qué son las penas propias?

Según la magistrada: “La sanción propia tiene dos componentes, un componente de restricción de la libertad y otros derechos de libertadas y derechos que no es prisión ordinaria. Y otro componente que son obras, proyectos reparadores o restauradores”.

¿Por qué se ordena su captura?

No asistió a los llamados que hizo la JEP, y el argumento de que no tenía seguridad jurídica ni personal no lo exime de esa responsabilidad porque podría haber delegado a alguien para presentarse.

¿Por qué el fallo aún no está en firme?

En el proceso que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad debe escucharse a las partes: la defensa de ‘El Paisa’ y la Procuraduría. Ellas pidieron tiempo para revisar la decisión, y la defensa anticipó que apelaría. La JEP deberá resolver primero los recursos que se interpongan para que el fallo sea ejecutoriado.

El próximo viernes 3 de mayo se escuchará la posición de las partes.