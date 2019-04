"Venezolano de mierda": Seijas denuncia actos de xenofobia

Luis Manuel Seijas contó en zona mixta el motivo por los que fue amonestado al minuto 63 en el empate entre Santa Fe y Equidad. El volante cardenal acumuló su quinta amarilla y se perderá el partido ante Huila del próximo miércoles.

Santa Fe amplía su mala racha: Empató con Equidad

"A mí que me digan hijo de puta, que se metan conmigo, que digan lo que sea, pero que me vengan a decir venezolano de mierda demuestra una ignorancia tal de ese muchacho (Palomeque) que la verdad me da lástima" denunció Seijas ante los medio de comunicación una vez finalizado el partido.

Además, el jugador pidió disculpas "a la gente, hinchas y el club" pero acentuó en que "fue por el momento que vivimos como país y sociedad. Estoy agradecido con Colombia por todo lo que hacen, nos han abierto las puertas pero ese muchacho tiene que tener un poquito mas de educación".





"Que se metan conmigo, pero que me digan 'venezolano🇻🇪 de mierda' demuestra ignorancia" - Luis Manuel Seijas



Bastante molesto se mostró el jugador 'cardenal' en zona mixta luego del altercado que tuvo con un colega del cuadro 'asegurador' @SantaFe #LuisManuelSeijas pic.twitter.com/Ga3xzho5u3 — Saque de Meta (@Saquedemeta10) 14 de abril de 2019





