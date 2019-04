Presidente del Congreso podría demandar trámite de objeciones en la Cámara

Después de la negación de las objeciones a la JEP en la plenaria de la Cámara de Representantes, el presidente del Congreso Ernesto Macías aseguró que estudiará con su equipo jurídico si hubo vicios de trámite ya que reitera que primero debió hacerse la votación en el Senado y no en la Cámara.

“La Constitución ordena que las objeciones deben tramitarse primero en la Cámara de origen, han dicho que en el pasado ha ocurrido lo contrario, pero nadie lo ha demandado, de manera que examinaremos muy bien el tema. Analizaremos con los abogados si cabe una demanda y si es necesario hacerlo, lo hacemos”.

Por esa razón al ser consultado sobre si cabría la posibilidad de demandar el trámite, indicó que se hará el estudio minucioso para determinar si hubo vicios o no.

Aseguró que lo que pasó en la Cámara no fue una derrota política si no la muestra de que este Gobierno no reparte mermelada y por eso se dio el resultado.