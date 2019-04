“Poder enterrar a mi hijo es lo que me haría perdonar”: Doris Tejada

Doris Tejada es una de las 19 madres de los jóvenes residentes en Soacha que aparecieron muertos y fueron presentados como guerrilleros muertos en combates con el ejército entre 2006 y 20009 y que en Colombia se conoce como Falsos positivos. Esta madre lleva 11 años luchando por poder recuperar el cuerpo de su hijo que es lo que necesita para poder continuar.

"Yo lo que quiero es poderle dar una cristiana sepultura a mi hijo y poder saber que está ahí y poderle hablar, ir a ponerle una flor, poderle llorar".

Su corazón está tranquilo, pero para llegar a perdonar a los responsables de la muerte de su hijo quiere que ellos digan la verdad.

“Toda la verdad por dura que sea. Que los responsables tanto materiales como intelectuales cuenten todo, que no se guarden nada”.

Dice que hasta que no haga un duelo real cuando pueda enterrar a su hijo su alma no estará en paz y por consiguiente la reconciliación con los victimarios no será viable y les pide a todas las familias de las víctimas que no se queden calladas.