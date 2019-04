Se anuncia una nueva serie en el universo de "The Walking Dead"

Parece que el universo de "The Walking Dead" no para, pues ahora el canal ‘AMC’ quien transmite el Spin- Off "Fear the Walkind Dead", que está en planes de una nueva serie dentro del universo de zombies.

En esta nueva historia la cual no se tiene mucha información aún contará la historia de dos mujeres, que hacen parte de sobrevivientes que lucharán por su vida, durante los eventos que ocurrieron en las primeras temporadas de la serie original.

Lea también: ¿Qué traen entre manos? Revelan escena de 'Avengers: Endgame'

En un comunicado oficial del canal 'AMC' se conoció que los rodajes comenzarán este verano en la ciudad de Virginia y hasta ahora contará con 10 episodios.

Cabe recordar, que este universo se expandió gracias a la gran popularidad obtenida por la serie original, que obtuvo durante sus primeras temporadas creando así un número grande de seguidores a la serie nacida del cómic creado por Tony Moore y Charlie Adlard.

Lea también: Así felicitó “La Mujer maravilla” a “Shazam” por su estreno en cines