Inflación en agosto fue del 0.12%, confirmó el DANE( Caracol Radio )

La inflación en Colombia se mantiene en el rango meta establecido por el Banco de la República que para el presente año se ubica en un rango del 2 al 4%.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo manifestó que en el octavo mes del año, el índice de precios al consumidor fue del 0.12%, jalonado especialmente por Vivienda (0,35%), Salud (0,13%) y Educación (0,13%).

Por debajo de la inflación se ubicaron: Vestuario (0,06%), Transporte (0,05%), Otros gastos (0,04%), Alimentos (0,03%), Comunicaciones (-0,18%) y Diversión (-0,69%).

De acuerdo con el DANE, en el periodo comprendido entre enero-agosto la inflación llegó al 2.46% y en los últimos doce meses del 3.10% en el punto medio de la meta de inflación del Banco de la República.

Las ciudades que presentaron las más altas variaciones en el costo de la vida en el octavo mes fueron en su orden Sincelejo, Montería y Riohacha. En contrates los de menor impacto están Pereira y Quibdó.