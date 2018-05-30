10.000 familias firman acuerdos de sustitución de cultivos en Caquetá

El Gobierno informó hoy que avanza con buen ritmo el programa integral de sustitución de cultivos ilícitos en ese departamento, donde 10.078 familias reportaron haber levantado 9.337 hectáreas de hoja de coca.

“Uno de los elementos más importantes de este proceso es la firme voluntad de los campesinos de salir adelante con el programa, tras entender que no se trata solamente de arrancar de raíz las matas de hoja de coca sino de avanzar en un proceso de transformación de las condiciones de vida en el territorio”, señaló Eduardo Diaz Uribe director del programa.

El programa de sustitución avanza hoy en zonas rurales de los municipios de La Montañita, Puerto Rico, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, San José del Fragua y San Vicente del Caguán.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC), ha verificado el levantamiento de 6.110 hectáreas. El PNIS ha hecho pagos a 4.728 familias, y otras 6.040 están en proceso de validación.