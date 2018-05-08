Refuerzan seguridad al alcalde de Florencia por amenazas

Las medidas de seguridad se adoptaron, según la Policía, luego de que se conociera en un video sobre unas supuestas amenazas de alias ‘Edwin’ del frente tercero de las disidencias de las Farc contra funcionarios públicos de ese municipio.

El director de la Policía, general Jorge Nieto, indicó que la seguridad fue reforzada para el alcalde Andrés Mauricio Perdomo y para los funcionarios de la electrificadora del municipio sobre quienes recayeron las intimidaciones.

Alías ‘Edwin’ señala en su video que los funcionarios son amenazados por que está cometiendo supuestos casos de corrupción al cobrar el alumbrado público para los campesinos de la región y que por este motivo, además, se estarían planeado ataques contra las torres de energía.