Gobierno y líderes ratifican proyectos para Buenaventura por 1.5 billones de pesos

Colombia

Con éxito culminó la sesión de seguimiento por parte del Gobierno con la comunidad y los líderes de los compromisos del Acuerdo para vivir con dignidad y en paz en Buenaventura.

Después de tres jornadas se validó la propuesta de presupuesto de los acuerdos enfocados a los principales ejes de gestión, se concertaron con los líderes los mecanismos de financiación para los diferentes sectores, el reconocimiento y garantía de los derechos de quienes participaron en la movilización y se acordó la agenda de trabajo para los próximos meses, entre ellos, la construcción participativa del POT.

“Hoy concluimos esta primera sesión de la Comisión de seguimiento y se ha avanzado muy bien en los acuerdos. Gracias al trabajo conjunto tenemos resultados concretos como el Proyecto de Ley que crea el Patrimonio Autónomo para Buenaventura y el Fondo Especial para el Desarrollo Integral de Buenaventura, donde también se establece el plan a diez años para el desarrollo de la ciudad, con recursos que hoy tenemos programados”, dijo el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, quien lideró el equipo de gobierno.

Por su parte el viceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa, hizo un balance positivo del trabajo conjunto del gobierno y los líderes de la sociedad civil: “Acuerdos en casi todos los sectores, principalmente en salud, vivienda, infraestructura, saneamiento básico y en educación”, explicó y reiteró el papel articulador que tiene el Ministerio del Interior con el que “seguiremos haciendo seguimiento a que todos los compromisos por parte del gobierno se cumplan”.

De manera simultánea las mesas seguirán trabajando en los temas específicos priorizados por las comunidades como el tema ambiental, para el que el sector ha gestionado recursos por 39.650 millones de pesos para las vigencias 2017 al 2019 para la recuperación de áreas degradadas por minería y calidad de aire, recuperación del recurso hídrico, restauración de cuencas y de manglares, cambio climático y educación ambiental.

Víctor Vidal, miembro del Comité Ejecutivo explicó que para los líderes cívicos los temas estratégicos “están por el lado de la Ley que crea el fondo, que sustentará financieramente el Plan de Desarrollo Especial para Buenaventura.

Creemos que un elemento como ese, hecho de manera coherente, tiene que transformar a Buenaventura desde el punto de vista material, y también desde el punto de vista de la cohesión social y cultural”.

Por su parte Murillo Urrutia reiteró que todos los recursos están garantizados “y queremos darle esa tranquilidad a Buenaventura, al Pacífico y al país de que estamos cumpliendo con asegurar estos recursos e iniciar la implementación de los proyectos”.

Si bien los recursos y la gestión son importantes, para Vidal el principal resultado de esta movilización es que los bonaverenses se unieron en torno a un mismo propósito:”Cambiamos la historia nuestra, antes del paro y después del paro. El ADN del bonaverense es otro, Hoy somos más críticos, comprometidos y conscientes de su rol colectivo y eso se siente en algunas cosas”, explicó el líder quien reconoció que ve al pueblo “más activo frente a su bienestar”.

A las jornadas de trabajo asistieron delegados de la Presidencia de la República, cerca de 30 entidades de diversos sectores y niveles del gobierno entre los que se cuentan los ministerios de Ambiente, Interior; Educación; Salud; Trabajo; Agricultura; Cultura; Vivienda; Comercio, industria y turismo; la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Unidad de Atención y reparación Integral a las Víctimas, el SENA, Coldeportes, Invias, ANI, el Ministerio Público, Todos Somos PAZcífico y el DNP, que definirá la ruta de participación de las entidades y las comunidades para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito.

La Presidencia de la República ha integrado los recursos identificados para apropiar en 2017 -2018 y vigencias futuras y presentó al Comité un informe consolidado de todas las entidades participantes con sus montos, que incluyen 76 millones de dólares comprometidos por el Gobierno Nacional.

“Hemos avanzado mucho juntos. La comunidad unida a la institucionalidad es capaz de lograr grandes cosas, que solo se consiguen a través del diálogo y la concertación. Hoy podemos decir: ¡Buenaventura avanza!”, puntualizó Murillo Urrutia.