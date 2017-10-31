Florencia sin servicio de transporte urbano por paro de taxis y colectivos

Son más de 1.200 vehículos entre taxis, busetas y colectivos, que desde ayer lunes dejaron de circular en la ciudad de Florencia, a raíz del paro indefinido del gremio de transporte público como consecuencia de la informalidad.

Isaías Galindo Vera, representante de los trasportadores de servicio urbano, advierte que el mototaxismo se ha incrementado en la ciudad, situación que ha provocado una grave crisis económica a las diferentes empresas de transporte legalmente constituido.

“Esta situación viene desde hace más de siete años, ninguna administración ha podido solucionar la informalidad, muchos propietarios han tenido que vender los colectivos, porque en su mayoría los deben y los bancos no dan espera” comentó Galindo Vera.

Agregó el dirigente gremial, para este martes harán plantones con sus vehículos en sitios estratégicos de la ciudad y continuarán con el paro hasta que el gobierno municipal se comprometa a combatir el transporte ilegal.