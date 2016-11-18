A oscuras sobre el río Orteguaza

Es una aparente locura. 8:00 p.m. Cielo tapado, un Orteguaza enfurecido y el ferry de Marcopolo balseándose de un lado hacia otro. Ahí, subidos en un segundo piso estaba Caracol Radio observando a unos cuantos periodistas sujetados a las barandas de la embarcación tratando de encontrar un punto de referencia, un objeto visible, pero nada.

A los lejos, de cerca, a los lados. Todo era oscuro. Niebla, brisa fresca, mientras se escuchaba el rugir del río Orteguaza y la voz de Rubén Darío Polo, el comandante de Barco Polo, la embarcación.

“No les de miedo, tranquilos. Esta es una experiencia única, la hacemos de día y también de noche. Queremos que conozcan cómo el país ha cambiado, el Caquetá. Antes esto no podía hacerse, hoy se hace con tranquilidad”, dice acomodándose su boina blanca, camiseta de la Selección Colombia y bermudas, mientras la prensa lo observa detenidamente. Algunos con temor, otros con intriga y risa nerviosa.

Luis Felipe Guaca, motorista, mueve desde el segundo piso con acelere el timón. Al frente no observa nada, pero pide que le alumbren. Una linterna apunta, pero es minúscula. Él conoce el río y no hay problema. Podrían taparle los ojos y él navegaría sin problema entre las palizadas.

Rubén Darío Polo, con micrófono en mano, presenta a la tripulación. Le da la bienvenida a los extranjeros a bordo del ferry y pone a su hijo a saludarlos en inglés. Les concede el Himno de Estados Unidos, el de Colombia. Y claro, no podía faltar el del Caquetá.

“Esta es una experiencia fluvial que nace hace 11 años, en el 2005, en medio del conflicto que se vivía en la zona”, cuenta Polo. Y detalla que al lado está el Batallón Liborio Mejía, que esa es la ruta marítima para llegar a Milán, a Solano, al Cantón Militar de Larandia, que esa era la entrada de la Amazonía. Y claro: fue la ruta de las Farc durante decenas de años.

Dice, mientras avanza el recorrido, que lo tildaron de loco, que en Florencia, Caquetá, nadie le apostó a su proyecto, pero él perfeccionaba su embarcación con globos, bombillos, servicios de gaseosas, esperando que algún día pudiera aprovechar el río para mover turistas y decirles que la ruta fluvial se transformaba en recorrido de paz. Y ese día- insiste él- ya llegó.

“La gente siempre venía aquí al puerto de Puerto Arango porque está ubicado en medio de dos batallones y se sentían protegidos. Hoy piden ir y conocer más lejos y explorar las aves, la diversidad de árboles que se divisan al lado y lado del espeso Orteguaza.

Los bichos- extrañamente- no se sienten. La brisa cada vez es más relajante, mientras el capitán, quien dice que sobrevivió a la guerra, pide que observen el firmamento, las estrellas y que idealicen un país en paz. Todos le copian. “Gracias a la vida, que me ha dado tanto”, suena en la voz de Mercedes Sosa y después música de Jorge Celedón. La rumba parece ‘encenderse’.

El viaje -cuyo recorrido preferido es de día- acaba dos horas después, pero continuará entre semana, festivos, con nuevos turistas, mientras la Usaid y la ONG Acdi- Voca, cuyos delegados van en la embarcación, hablan del aporte en los próximos cuatro años de millonarios recursos económicos (más de 56 millones de dólares) para el programa de Alianzas para la Reconciliación que busca aportarle a regiones víctimas del conflicto, entre ellas, Florencia, Caquetá, recursos económicos para financiar inversiones sociales en turismo, cultura, salud, educación que contribuyan a impulsar el diálogo, la convivencia y el respeto por las diferencias entre las comunidades donde la violencia, al menos de las Farc, empezó a desaparecer.

Es decir, proyectos como ‘Marco Polo’ podrían potenciarse.