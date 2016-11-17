Investigan doble asesinato en San Vicente del Caguán
Las víctimas fueron halladas por moradores de la zona.
Consternados se encuentran los habitantes del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, tras el asesinato de una joven y un menor de edad, hechos ocurridos en la vereda La Libertad en zona rural de esta localidad.
Las víctimas mortales se trata de Lina Paola Vargas Capera de 21 años y Diego Peña Calderón de tan solo nueve años, oriundos de Neiva, quienes según las autoridades, fueron atacados con arma cortopunzante por desconocidos, según lo confirmó a Caracol Radio, el coronel Andrés Becerra, comandante encargado de Policía Caquetá.
Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones de rigor que permitan esclarecer este doble crimen y dar con el paradero de los agresores.