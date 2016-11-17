Investigan doble asesinato en San Vicente del Caguán

Consternados se encuentran los habitantes del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, tras el asesinato de una joven y un menor de edad, hechos ocurridos en la vereda La Libertad en zona rural de esta localidad.

Las víctimas mortales se trata de Lina Paola Vargas Capera de 21 años y Diego Peña Calderón de tan solo nueve años, oriundos de Neiva, quienes según las autoridades, fueron atacados con arma cortopunzante por desconocidos, según lo confirmó a Caracol Radio, el coronel Andrés Becerra, comandante encargado de Policía Caquetá.

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones de rigor que permitan esclarecer este doble crimen y dar con el paradero de los agresores.