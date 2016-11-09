Comunidad educativa de Florencia exige libertad de la docente Rosalba Ariza secuestrada en el Cauca

Con pancartas y arengas, docentes y estudiantes salieron a las calles de Florencia a participar de una marcha pacífica, exigiendo de manera inmediata la liberación de la docente Rosalba Ariza Tierradentro, secuestrada la semana anterior por un grupo desconocido en la zona del Puracé en el departamento del Cauca.

El presidente de la Asociación de maestros del Caquetá José Omar Orozco, les solicitó a las autoridades celeridad en los operativos con el propósito de rescatar sana y salva a la educadora y a los captores que le respeten su vida.

La docente Ariza Tierradentro, de 50 años es oriunda de Garzón Huila, pero lleva 20 años vinculada al magisterio prestando sus servicios en la ciudad de Florencia en el Caquetá.