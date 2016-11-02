Desaparece menor mientras celebraba la noche de Halloween en Florencia, Caquetá

En un completo misterio se ha convertido la desaparición de Tania Gisela Escobar Tique, una menor de 15 años mientras repartía dulces en la celebración del día de los niños la noche del pasado 31 de octubre en pleno centro de la ciudad de Florencia.

Según los familiares, la adolescente quien lucía un disfraz fue vista por última vez por algunos de sus amigos que la acompañaban y desde ese momento su paradero es completamente incierto.

La desaparición de la joven ya fue reportado ante las autoridades competentes, quienes le vienen haciendo seguimiento con el propósito de encontrarla sana y salva, situación que ha generado preocupación entre los familiares.

Los familiares de la menor, han desplegado carteles por toda la ciudad y le pide a las personas que conozcan de su paradero, comunicarse al número celular 320 899 29 93 o informar a las autoridades.