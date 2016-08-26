El carnaval de Barranquilla ya tiene nueva Reina

En la mañana de este viernes la Junta Directiva de Barranquilla S.A escogió a la bella barranquillera, Stephanie Mendoza Vargas de 22 años, como la nueva Reina del Carnaval de Barranquilla 2017.

Stephanie actualmente cursa octava semestre de Derecho en la Universidad de los Andes ubicada en Bogotá, ha realizado profundizaciones en Derecho Comparado y Título Valores. Es egresada del Colegio Karl. C. Parrish de Barranquilla y del College Internacional de Cannes y el Eurocentros de París, donde perfeccionó el francés, como tercer idioma, pues el inglés lo domina completamente.

El carnaval es una de sus más pasiones, pues desde los tres años participa en él vestida de Garabato y ha participado en las últimas cinco comitivas de Reina del Carnaval bailando de principio a fin en la vía 40.

En el momento de la coronación Stephanie expresó “mi corazón vibra de amor por Barranquilla, es un honor y un gran compromiso presidir el Carnaval, representar la alegría de los barranquilleros, ser guardiana de su tradición y embajadora de la fiesta más importante del país”.