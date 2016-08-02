Ideam alerta posible formación de ciclón tropical en el Caribe colombiano

Entre las próximas 24 y 48 horas podría formarse un ciclón tropical al norte del mar Caribe colombiano, indicó el Ideam.

"La fuerte onda tropical continúa ubicada sobre la parte oriental del Mar Caribe colombiano (...) De acuerdo al centro nacional de huracanes de los Estados Unidos persiste la probabilidad del 80% que la perturbación alcance la categoría de ciclón tropical", dice una comunicación del organismo.

"Para las próximas horas se prevé el desplazamiento del sistema hacia la zona occidental del Mar Caribe, lo que posibilita la ocurrencia de precipitaciones entre moderadas a fuertes, incluso con actividad eléctrica y vientos fuertes en sectores del centro y norte de la región, especialmente en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre", añade el Ideam.