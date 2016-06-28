Polémica por decisión de Alcaldía de Buenaventura que revocó licencias para concluir obras en puerto Aguadulce

La revocatoria de las licencias de construcción de bodegas, talleres y edificios de la parte administrativa por parte de la alcaldía de Buenaventura para la terminación del puerto de Aguadulce está generando gran malestar entre los inversionistas extranjeros, aseguró Gabriel Echavarría.

Dijo que la controversia se genera teniendo en cuenta que en el 2015 ya se habían emitido una serie de circulares avalando el proyecto y de un momento a otro se revocaron sin ninguna explicación.

Según Echavarría el alcalde tomó unas decisiones arbitrarias, completamente ilegales, transándose por encima a las autoridades nacionales e incluso de la gobernadora del Valle, y simplemente mando sellar las instalaciones que van a entrar en operación en tres meses.

Afirmó que esta decisión es ilegalidad y lo que busca es tratar de ganar tiempo para vender unas acciones que tienen en la sociedad portuaria de Buenaventura.

Comentó que los accionistas son de Singapur y españoles quienes ya han invertido cerca del orden de 500 millones de dólares lo que puede tener una repercusión a nivel internacional.

El puerto de Aguadulce será uno de los más modernos de la Costa Pacífica y una capacidad de cargas y descargar anualmente unos 550 mil contenedores.

Según Gabriel Echavarría una vez entre en operación el proyecto el costo de las exportaciones como de las importaciones tendrá una reducción muy interesante.

A esto se suma la generación de unos 500 empleos directos y unos 2.000 indirectos.

Por su parte, el abogado Ernesto Gamboa no descartó la posibilidad que por ser una inversión extranjera el país se pueda ver abocado a una demanda internacional.