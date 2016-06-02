¡Caterine Ibargüen logra su victoria 34 en la Liga Diamante!( Colprensa )

Roma

Caterine Ibarguen sigue haciendo historia en el triple salto y este jueves consiguió su victoria consecutiva número 34 gracias a una mejor marca de 14.78 metros en la Golden Gala de Roma.

La colombiana se impuso por delante del oro olímpico kazaka Olga Rypakova (14.51) y de la jamaicana Shanieka Thomas (14.46).

Rypakova, última atleta capaz de batir a la colombiana (en las olimpiadas de Londres 2012), se había hecho con la ventaja en el segundo salto (14.51), pero Ibargüen recuperó la primera posición en el tercer intento (14.64), antes de ratificar su victoria con el 14.78 logrado en el sexto salto.

El oro en pista cubierta y principal rival de Ibargüen en la prueba de hoy, la venezolana Yulimar Rojas, protagonizó una prestación decepcionante y se quedó fuera de la final.

Rojas realizó un 14.09 como mejor marca y, tras fallar el segundo intento, no pasó de los 14.01 metros en el tercer salto.