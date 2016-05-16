Niegan nueva medida de aseguramiento a Silvia Gette por caso de los autoprestamos

La decisión estuvo a cargo del Juzgado 74 de garantías, para quien no era necesario que la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, tuviera otra medida de aseguramiento por la investigación que se adelanta por el caso de autoprestamos de la institución.

El juez tuvo en cuenta que ella ya permanece en detención domiciliaria por cuenta de otro proceso.

El abogado de la universidad Daniel Largacha denunció que los testigos están siendo amenazados, "se aportaron copias de los testigos quienes informan que había sido visitada un día domingo por una persona que manifestó ser enviada por Gette quien le dijo que le entregara unos documentos y ante la negativa le dijeron que responderían sus padres"

Gette fue condenada a seis años por delito de soborno y actualmente goza de la detención domiciliaria en su casa en Barranquilla.