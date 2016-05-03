Catherine Ibargüen entra en la recta final camino a Río 2016

Bogotá

Con la primera parada de este año de la Liga Diamante en Doha, Qatar. Caterine Ibargüen inicia a la recta final de su preparación rumbo a Río 2016, luego de haber debutado esta temporada por eventos oficiales en el Gran Prix Ximena Restrepo, en Medellín.

"Esta competencia no fue la mejor, pero los planes no cambian. Son experiencias y factores que vamos a sumar para que no nos vuelva a pasar. Pero el objetivo sigue, las competencias que vamos a tener antes de los Juegos Olímpicos son para fijar la excelencia”, aseguró la atleta de salto triple.

Ibargüen alcanzó la medalla de plata en Londres 2012 y es una de las favoritas en Río, por lo hecho desde las últimas justas deportivas. Sin embargo no siente presión por conseguir una medalla de oro. “Yo estoy tranquila, sigo trabajando, saldré a disfrutar la competencia y a dar lo mejor de mí”, afirmó la antioqueña.

Respecto al número de deportistas colombianos en Río 2016, la atleta cree que se superarán los 130 clasificados. “La imagen de los deportistas del país cambió. Empezamos a creer más, en que hay posibilidades de estar en unos Juegos Olímpicos”, dijo Ibargüen.

La campeona del mundo de salto triple es una de las candidatas para ser la abanderada, junto con Mariana Pajón, Jackeline Rentería, Yuri Alvear, Fernando Gaviria, Jossimar Calvo y Óscar Figueroa.