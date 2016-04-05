Capturan 11 personas por nomina paralela en la judicatura de Barranquilla

Una alerta de Contraloría, fue suficiente para que investigadores de la Fiscalía descubrieran un entramado criminal que hoy dejó la captura de 11 personas, entre ellos funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura en la ciudad de Barranquilla.

Crearon una nómina paralela, un listado de supuestos funcionarios judiciales a quienes pagar mensualmente por servicios prestados que nunca ocurrieron.

Luis González, director de fiscalías, aseguró que esta nomina irregular pagó 88 millones de pesos.

"Las irregularidades fueron detectadas en una revisión a la nómina de los funcionarios de la rama judicial en la ciudad de Barranquilla, allí fueron inscritas siete personas que no existían o nunca trabajaron en la rama judicial".

La Fiscalía investiga si la misma modalidad de hurto a los recursos públicos se repitió en otras ciudades.