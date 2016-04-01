"Vamos a acabar con los Úsuga": Santos

Barranquilla

Tras lamentar la muerte de los uniformados, víctimas de los ataques del denominado ‘clan Usuga’, el presidente Juan Manuel Santos, prometió en Barranquilla que esta organización delincuencial será acabada por las autoridades.

“Esta gente lo que está haciendo es reaccionando a todos los golpes que le hemos venido dando en los últimos meses. Vamos a persistir, esto no lo vamos a permitir por ningún motivo. Esta organización la vamos a acabar”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.

El mandatario se solidarizó con los familiares de los policías muertos y dijo que se seguirá en la lucha. “Es lamentable lo que ha pasado con nuestros uniformados, pero la lucha tiene que seguir. Hay que seguir adelante”.

El presidente viajó de Barranquilla a la ciudad de Montería donde la tarde del viernes preside un consejo de seguridad para analizar esta alteración por causa del paro armado del grupo delincuencial.