Santos agradeció a expresidentes apoyar no comparecencia ante La Haya

El presidente Juan Manuel Santos, acompañado del vicepresidente, Germán Vargas Lleras en su primera aparición pública, al igual que los presidentes del Congreso, algunas agremiaciones e incluso de las altas cortes, con la presencia del presidente del Consejo de Estado, agradeció la unidad que se está consolidando frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Durante el día el las voces de solidaridad llegaron a la Casa de Nariño, entre ellas, la del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien, si bien no acompañó la reunión del jefe de Estado, manifestó desde el Congreso, “celebro la decisión del Gobierno porque lo contrario habría sido primero perder el mar y después perder a San Andrés”.

“Es bueno que el presidente Santos no aplique el fallo, seguramente Nicaragua nunca va aceptar firmar un tratado que le dé menos de lo que quería quitarle a Colombia, esto convierte en una inaplicabilidad absoluta”, expresó el senador Uribe.

El expresidente César Gaviria, dijo por su parte que “Colombia no puede iniciar la negociación de un tratado con Nicaragua, hasta no tener la certeza de que no existe la pretensión de aplicar la convención del mar”.

En su cuenta en Twitter el expresidente Andrés Pastrana publicó, “presidente ‪@JuanManSantos, el desafortunado desenlace en La Haya exige respuesta con mucha dignidad patriótica, reflexión y cabeza fría”.

Al respecto, el presidente Santos en su alocución manifestó, “quiero agradecer a los expresidentes que han manifestado su apoyo a esta decisión inspirada exclusivamente en la defensa de los más altos intereses nacionales”.

Así mismo agradeció a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, los presidentes del Senado y de la Cámara, representantes de los partidos políticos y de gremios económicos que llegaron a manifestar su respaldo.

A la reunión convocada en la Casa de Nariño, y quienes al final acompañaron al presidente Santos en su alocución a los colombianos, resaltó el vicepresidente, Germán Vargas Lleras.

Así mismo figuraron los presidentes del Senado, Luís Fernando Velasco y de la Cámara Alfredo de Luque, al igual que los senadores de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Carlos Galán y Nidia Osorio.

Entre los dirigentes de los partidos políticos asistió el codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa; los directores de La U y Cambio Radical, Roy Barreras y Rodrigo Lara, respectivamente y los presidentes de los partidos, Conservador, Verde y Polo Democrático, David Barguil, Antoni Navarro y Clara López.

Desde la Rama Judicial, asistió el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas.

Del sector privado llegaron al Palacio Presidencial los presidentes del Consejo Gremial Nacional, Santiago Montenegro y de Confecamaras, Julián Dominguez.

Al término de la alocución presidencial expresaron su respaldo con la decisión de no comparecer más ante la Corte Internacional de Justicia, señalaron la necesidad de defender la soberanía y avalan que se solucione el diferendo limítrofe con Nicaragua a través de un tratado negociado con este país.

Por su parte, el presidente Santos concluyó su intervención, advirtiendo que “ante esta decisión injuriosa para Colombia, todos los colombianos estamos en la obligación de unirnos por el tiempo que sea necesario y con todos los recursos a nuestro alcance para defender la soberanía y la dignidad de nuestra Nación”.

Colombianos:

Para que la Corte Internacional de Justicia siga siendo considerada como el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, “ella NO puede permitir ser vista como una corte a donde los Estados pueden volver a traer a su consideración las mismas disputas una y otra vez.

“Ese escenario destruye la certeza, la estabilidad y el carácter definitivo de las sentencias que esta corte debe ofrecer.

“Permitir esta acción (de Nicaragua) constituye algo injurioso para el Estado demandado, así como para el funcionamiento del sistema judicial de resolución de las disputas internacionales”.

Estas palabras no son mías.

Son de los magistrados que forman parte de la mitad de la Corte Internacional de Justicia que estuvo de acuerdo con los argumentos de Colombia, y que se opuso a que dicha Corte permitiera que Nicaragua regresara por segunda vez a pedir lo mismo que ya le habían negado en 2012, es decir, solicitar la ampliación de su área de plataforma continental… a costa nuestra.

El tema era –y es– cosa juzgada y NO se podía volver a abrir.

Al decidir la Corte tramitar la demanda, incurrió en al menos tres contradicciones:

Primero, NO respetó su propio fallo del año 2012.

Segundo, desconoció su Estatuto, que indica que no puede reabrir un caso ya cerrado

Y tercero, pretende que Colombia aplique un tratado del cual no hacemos parte, como es la Convención sobre Derecho del Mar.

Vale la pena citar otras palabras de los magistrados que conforman esa mitad de la Corte que votó a favor de los argumentos de Colombia:

“La incoherencia de la posición de la mayoría de la Corte está ahí a la vista de todos”.

“Uno no debe poder golpear por segunda vez en la puerta de la Corte para pedirle que examine de nuevo la misma pretensión”.

Ante estas flagrantes contradicciones –que señalan sus mismos magistrados–, decidí que Colombia NO seguirá compareciendo ante la Corte Internacional de Justicia en este asunto.

Los colombianos pueden estar seguros ­–muy seguros– de que todos unidos vamos a seguir defendiendo hasta el último centímetro de nuestro territorio.

Por eso he llamado a formar un frente unido, firme, inquebrantable para proteger los intereses de Colombia en nuestro mar Caribe.

Y debo decir que la respuesta a esta convocatoria ha sido muy positiva.

Agradezco el respaldo que recibí de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para tomar esta decisión.

Además, quiero agradecer a los expresidentes que han manifestado su apoyo a esta decisión inspirada exclusivamente en la defensa de los más altos intereses nacionales.

También agradezco a los presidentes del Senado y de la Cámara, a los representantes de los partidos políticos y los representantes de los gremios económicos –que me acompañan–, que han venido a manifestar su respaldo.

Y los múltiples apoyes espontáneos de los ciudadanos, de la gente común y corriente, que hemos recibido.

Todos ellos respaldan esta decisión porque saben que es la decisión correcta.

Igualmente, doy las gracias a nuestros compatriotas del Archipiélago –a los raizales, a su Gobernador– por su apoyo.

Aquí estamos y seguiremos estando, defendiendo sus derechos y la integridad del Archipiélago.

Compatriotas:

Ante esta decisión injuriosa para Colombia, todos los colombianos estamos en la obligación de unirnos por el tiempo que sea necesario y con todos los recursos a nuestro alcance para defender la soberanía y la dignidad de nuestra nación.

Buenas noches.