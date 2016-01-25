Shakira se emociona al recordar las costumbres de su natal Barranquilla

Aunque hace ya años que Shakira vive en Barcelona junto a su pareja, el futbolista Gerard Piqué, y sus hijos Milan (3) y Sasha (11 meses), todavía lleva muy presente en su "corazoncito" su Colombia natal y en especial Barranquilla, la ciudad donde nació y se crió.

Esa es la razón por la que no ha podido evitar emocionarse al leer un artículo escrito por su padre, William Mebarak, en el periódico El Heraldo recordando las costumbres de su tierra que más extraña.

"Papá yo también, como tú, siento a Barranquilla en mi corazoncito. ¡Gracias por este artículo!", escribió la estrella de la música en su cuenta de Twitter junto a un enlace al artículo.

Debido a que tanto Milan como Sasha han nacido en Barcelona, una de las grandes preocupaciones de Shakira es que ambos acaben olvidando sus raíces a pesar de que ella se ha preocupado de que tengan incluso pasaporte colombiano.

"Yo seré barranquillera hasta la muerte, pero Barcelona es una ciudad que me ha dado muchísimo desde el primer día. Y mis dos hijos son catalanes, aunque también tengan pasaporte colombiano. Yo siempre le digo a Milan: 'Tú eres mitad catalán, mitad barranquillero. ¡Que no se te olvide nunca!'", revelaba Shakira en una entrevista a El Periódico de Catalunya.