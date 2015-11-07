Hotel Dann Carlton Barranquilla: Calidad, comodidad y servicio en la ciudad

Barranquilla

Localizado en la zona norte de la ciudad, frente al más moderno centro comercial de la costa Atlántica, el hotel cuenta con una ubicación estratégica, la cual le brinda cercanía al sector industrial, a las principales vías y centros empresariales de la ciudad, así como a los mejores bares, restaurantes y sitios turísticos representativos de la región.

El hotel cuenta con 142 habitaciones, las cuales en conjunto con el mejor servicio y atención, brindan una experiencia inolvidable a sus huéspedes y visitantes. Sus 10 años de experiencia en eventos y capacidad de sus 13 salones, le permiten ser la opción número uno para el desarrollo de eventos de grandes y pequeños formatos.

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Entre sus exclusividades, el hotel brinda la posibilidad de ascender a su último piso, lugar donde está ubicado el Restaurante Giratorio, conocido por su amplia carta internacional y la posibilidad que da a sus visitantes de disfrutar de una vista única de 360° de Barranquilla, gracias a su plataforma giratoria.

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