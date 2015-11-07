Con respaldo de cadena internacional llega el Wyndham Garden Barranquilla

Barranquilla

El hotel cuenta con 91 habitaciones diseñadas para brindar a los huéspedes bienestar y descanso durante su estadía de negocio o placer en Barranquilla. Además, también hay cuatro habitaciones habilitadas especialmente para personas con discapacidad física. Todas dotadas con servicio de televisión satelital, internet, baño privado, minibar, escritorio con silla ergonómica, cafetera, mesa de plancha, cajilla de seguridad, amenities y asistencia médica 24 horas.

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Entre los servicios más significativos se encuentra la zona húmeda con servicio de sauna, baño turco, bebidas saludables y jacuzzi con hidromasajes, ubicado en el décimo piso del hotel, dónde se aprecia una vista panorámica de la ciudad. También existe la posibilidad del acondicionamiento físico en la sala fitness que está disponible las 24 horas.

El servicio de restaurante está disponible de 6:30 am a 11:00 pm en el restaurante Rukutu Perú, que ofrece gran variedad de platos internacionales, pero con la gran especialidad del chef Mauricio Benitez, la comida peruana.

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En el primer piso está ubicado el Lobby Bar con salida interna y externa, en el cual se puede disfrutar del ambiente familiar y con una gran oferta de licores nacionales e internacionales, cócteles, picadas y bebidas refrescantes.

En Wyndham Garden los negocios son una prioridad, por lo tanto se desarrolló una Business Center las 24 horas con internet, servicios de impresión y fotocopias para todos los asuntos respectivos a los intereses de los huéspedes.

Igualmente, se pueden organizar eventos corporativos o sociales en el salón ejecutivo con capacidad para 100 personas en auditorio y parqueadero las 24 horas sujeto a disponibilidad.

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