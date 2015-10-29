Un hotel que conecta a sus huéspedes con la cultura de Barranquilla

Barranquilla

Como una opción de primera categoría se considera al Diamond Premium Barranquilla Hotel a la hora de viajar a la puerta de oro de Colombia: localizado en una zona que se distingue por tener vías de acceso rápido para desplazamientos al aeropuerto o ciudades de la región; además en sus cercanías a centros comerciales importantes, edificios empresariales y financieros, clínicas especializadas en distintas áreas de la salud y lugares de entretenimiento y cultura.

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El hotel está dotado con 86 habitaciones amplias, cómodas y a la vanguardia de seguridad y tecnología contando con conectividad Wi-Fi, televisión por cable, aire acondicionado, teléfono, cajilla de seguridad, minibar, y servicio a la habitación 24 horas. Además, existen habitaciones ejecutivas, estándar, junior suite y suite para los diferente tipos de acomodaciones, y salones para eventos, restaurante, bar, piscina y parqueadero.

Como valor agregado, el hotel propende por mantener informados a sus huéspedes acerca de los eventos culturales, infantiles, familiares y de negocios de la ciudad.

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