Máxima temperatura en Barranquilla por elecciones

Barranquilla

El 25 de octubre terminará lo que muchos han denominado ‘la carrera sin obstáculos’ a la Alcaldía de Barranquilla, debido a las marcadas diferencias entre los candidatos en las diferentes encuestas.

Sólo dos aspirantes tienen el primer cargo público de este Distrito:

ALEJANDRO CHAR CHALJUB

Aspira por segunda ocasión a ser alcalde de Barranquilla, después de tener el cargo en el periodo 2008-2011. A sus 49 años de edad este ingeniero civil avalado por el partido Cambio Radical, logró el respaldo del partido Liberal y de la mayoría de los congresistas del departamento. Entre sus propuestas están:

Renovar y ampliar la infraestructura de los primeros niveles educativos para mejorar los espacios de aprendizaje de los niños. Además de mejorar el nivel de estudio de los docentes.

Devolver la seguridad a Barranquilla, “sacando a las calles al ejército, si es necesario”.

Unificar el sistema de transporte masivo, Transmetro, con los demás buses urbanos y construir la segunda fase de este proyecto, mediante la aplicación de vías.

Recuperar un millón de metros cuadrados y 64 parques para el esparcimiento público, además de la peatonalización de áreas en el centro de la ciudad.

RAFAEL SÁNCHEZ ANILLO

Este candidato fue concejal de Barranquilla durante 14 años. A sus 53 años de edad el oriundo de Fundación (Magdalena), inscribió su candidatura de forma independiente gracias a 120.022 firmas de los ciudadanos, y bajo el lema 'Firme Barranquilla, sí se puede'. Tiene el apoyo de sectores del Polo Democrático y la Unión Patriótica. Sus principales objetivos son:

Implementar la jornada única en todas las instituciones públicas para combatir la deserción, con dotación de textos, creación de grupos artísticos y en condiciones de alimentación adecuadas.

Crear una universidad distrital destinada a los egresados con bajos recursos, en donde se cuenten con 400 magister y 200 doctorados gratuitos.

Reorganizar el Transmetro con la ampliación de vías.

Organizar a los comerciantes que ocupen el espacio público de la ciudad.

En Barranquilla, son 1.009.618 potenciales votantes en 2.866 mesas, ubicadas en 124 puestos de votación.

Cuatro aspirantes en carrera por el primer cargo público del Atlántico

Para la Gobernación del Atlántico, cuatro candidatos se disputan el respaldo de la ciudadanía, en lo que se espera que sea una contienda muy cerrada por lo menos entre dos de los aspirantes:

EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA

A sus 65 años de edad, avalado por Partico Liberal, el administrador de empresas y ex ministro de Medio Ambiente Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, busca repetir el cargo que tuvo en el periodo 2008-2011. Cuenta con el respaldo de Cambio Radical, sectores del partido Conservador y otros movimientos.

Entregar mejores insumos a los campesinos para la realización de sus actividades, además de incentivar la pesca como alternativa de producción.

Equipar a la Policía y al Ejército con los implementos necesarios para reprimir la delincuencia.

Continuar con la construcción de parques y gimnasios al aire libre.

ALFREDO VARELA DE LA ROSA

Es ex concejal de Barranquilla, de 34 años edad y profesional en Negocios Internacionales, Alfredo Varela de la Rosa, aspira con el respaldo del partido Alianza Verde y el Partido de la U y algunos sectores del Centro Democrático. Se propone persuadir a los votantes con sus propuestas:

Crear el centro departamental de vigilancia para el monitoreo con cámaras de seguridad en las calles de todos los municipios.

Reducir el ausentismo y deserción escolar mediante la construcción de más centros educativos.

Impulsar programas para el mejoramiento de viviendas, como el subsidio al adulto mayor.

JUAN GARCÍA ESTRADA

Por otro Lado, el administrador de empresas bolivarense de 51 años de edad Juan García Estrada, impulsado por el grupo independiente ‘Firme con Juan a la Gobernación’ logró el respaldo del Polo democrático, el Centro Democrático y otros grupos sociales. Entre sus iniciativas están:

Crear el proyecto ‘Emprendimiento y Generación de Empresas’ en las escuelas, con la intención que los jóvenes respondan a las demandas del mercado laboral.

Implementar una misión pedagógica para combatir el analfabetismo, creando competencias de lectura, escritura y digitales.

Fomentar el programa de prácticas ‘Por mi Atlántico’, el cual buscará que los estudiantes realicen sus pasantías en el la zona rural a modo de servicio social.

JUAN JOSÉ ACUÑA COLPAS

Mientras el candidato independiente de 60 años Juan José Acuña Colpas, se inscribió con el respaldo de 54.857 firmas con el Movimiento Mi Gente. Acuña ha ocupado los cargos de concejal de Sabanalarga en tres periodos y el primer cargo de la localidad en una oportunidad, es profesional en el ámbito de la Medicina e intenta persuadir a los atlanticenses con sus planteamientos:

Crear la facultad de Medicina en la universidad del atlántico y llevarla a los municipios para que los más pobres puedan acceder.

Convertir en una industria verde el Atlántico, situación que permita a los campesinos mejorar su calidad de vida.

Incorporar tres patrullas aéreas para que se encarguen de la seguridad y respuesta inmediata a la comunidad.

Según datos entregados por la Registraduría Nacional, en total 1.758.953 ciudadanos de Atlántico están habilitados para sufragar en 5.019 mesas distribuidas en 265 puestos de votación.