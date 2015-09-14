Medellín será la sede del Foro Económico Mundial para el 2016

Medellín

El presidente Juan Manuel Santos anunció que Medellín será la sede del Foro Económico Mundial para América Latina en 2016.

Durante su intervención en la vigésima primera reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), recordó como la capital de Antioquia era considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo y su nombre se asociaba al narcotráfico y a Pablo Escobar.

Para el mandatario, “Colombia está dejando de ser ese referente de violencia con el que tanto tiempo nos identificaron, y cada día muestra mejores resultados en reducción del delito y garantía de la tranquilidad en todo el territorio, para colombianos y extranjeros”.

“Ahora nos siguen buscando por Pablo Escobar… Pero ya no por el peligro y el crimen, sino para hacer películas, como la serie que realizó Netflix o la que está rodando Tom Cruise por estos días”, destacó.

Durante el evento anunció que "el Foro Económico Mundial para América Latina –cuya sede en el 2016 fue adjudicada a Colombia– será realizado también aquí: ¡en la innovadora Medellín!”.

El foro de empresarios y organizaciones económicas se creó en 1971 y cada año celebra su reunión anual en la ciudad suiza de Davos, así como se organizan reuniones regionales en África, Asia y Latinoamérica, ésta última en la que Colombia ganó el derecho a ser anfitrión para el 2016.