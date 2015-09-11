Caterine Ibargüen buscará su triunfo No. 30 en la Liga Diamante

Bruselas

Con el campeonato anticipado de la Liga Diamante 2015 tras su participación en Estocolmo y la medalla de oro obtenida en Beijing el pasado mes, la meta de Caterine Ibargüen para la competencia que se realizará en Bruselas este viernes será ampliar a 30 el número de victorias consecutivas conseguidas en esta competencia y reafirmarse como la número uno del triple salto femenino.

Durante sus participaciones en la Liga Diamante, la colombiana ha impuesto marcas importantes que la han consolidado como una de las atletas más importantes en la historia de este deporte.

De acuerdo al ránking publicado por la IAFF , Ibargüen registra el quinto mejor salto en la historia de este deporte con 15.31 (conseguido en Mónaco el 18 de julio de 2014).

En lo corrido de 2015 la colombiana se ubica segunda en este ránking gracias al salto que le permitió coronarse campeona del Mundial de Atletismo de Beijing y en el que registró una marca de 14.90.

Durante la Liga Diamante de este año Ibargüen participó en cinco de las seis paradas realizadas en este torneo, en todas ellas finalizó primera sumando un total de 20 puntos y registrando una marca de 15.18 metros.

Sin duda la atleta ha tenido un gran año que espera superar en Río de Janeiro donde buscará su primera medalla de oro en Juegos Olímpicos.